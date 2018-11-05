Aybaba: 70 dakikadan sonra biz gibi oynamaya başladık"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarıdaki oyunu ve tempoyu devam ettirmeleri halinde ligin iyi takımlarından biri olarak sezonu bitirebileceklerini söyledi.
"Trabzonspor'un forvetlerden vazgeçmesi Bursaspor'u rahatlattı mı?" sorusuna ise Samet Aybaba, "Oyunun içinde bazı pozisyonlar vardı. Ünal kardeşim ne düşünmüştür. Öndeydi nasılsa oyunun temposu da biraz düştü. Artık forvete gerek yok diye düşünmüştür. Ben böyle okuyorum bu işi. Ama sonuç böyle olunca niye forvetleri çıkardı olur. Bizim kaderimiz budur. İşler iyi gittiğinde hiçbir sorun çıkmaz, işler kötü gittiğinde eleştiri alırsınız. Bu Ünal Karaman'ın tercihiydi" ifadelerini kullandı.
- 4.11.2018 21:46
- Güncelleme: 5.11.2018 01:52
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Aybaba: 70 dakikadan sonra biz gibi oynamaya başladık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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