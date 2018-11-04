Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Bursaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Ünal Karaman'ın açıklamalarından satır başları:
"Bizim gibi takımların bu pozisyonları gol yapması gerekiyor. Ön tarafta belli tecrübeye sahip oyuncularımız var. Bursaspor belli bir dönemde baskı kurdu. Kazanmamız gereken bir maçtı. İki puanı kayıp olarak görüyorum. Üzgünüm."
"Oyuncular sinir sistemiyle hareket eden insanlar. Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket tabii ki doğru bir hareket değil. Konuşacağız kendisiyle gereken kararı alacağız."
- 4.11.2018 21:27
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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