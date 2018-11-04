Süper Lig'de son iki haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Bursaspor'u yenerek yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Puan sıralamasında daha önde olan Beşiktaş ve Kasımpaşa yenildi, G.Saray da berabere kaldı. Bordo- mavililer bugün kazanırsa Beşiktaş ile puanları eşitleyecek (18) ve zirve yolunda önemli bir adım atacak. Sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Mustafa ve Kamil dışında eksik bulunmazken, teknik direktör Ünal Karaman hafta başından itibaren antrenmanlarda mücadele vurgusu yaptı.



Bordo-mavili takımın sağ beki Joao Pereira da geçtiğimiz hafta şanssızlık yaşadığını belirtti. Portekizli savunmacı, "Isınma hareketleri sırasında yaşadığım talihsizlik nedeniyle takımımı yalnız bıraktım. Ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem takımım için oynamak. Hocamız bize sürekli takım olmanın önemini anlatıyor. Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bunun anlamı da kazanmak zorunda olduğumuzdur ve galip geleceğiz. Kendi sahamızda herhangi bir kayıp düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor-Bursaspor maçı 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.



Trabzonspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler belli oldu



Trabzonspor: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, A. Ömür, Olcay, Rodallega, Burak



Bursaspor: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak Kapacak, Latovlevici, Tunay, Sakho

Kadroda revizyon

Son haftalarda sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Karaman'ın geçen haftaki Antalya maçının 11'inde en fazla iki değişiklik yapması bekleniyor. 52 yaşındaki hocanın sakatlığı bulunan Yusuf'un yerine Abdülkadir Ömür'e şans tanıyacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Pereira'nın da sahaya çıkması kesin. Sol kanatta Olcay Şahan oynayacak ve sakatlığı geçen Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı dile getirildi.

Farklı galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89'da deplasmanda 6-0, 2001-02'de kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavili takım Bursa'da 1-0, Trabzon'da ise 3-1 kazanmıştı.

2 kez kaybetti

Karadeniz ekibi, evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada 27 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde ise 50 gol gördü.

Fırtına 43-12 önde

Trabzonspor ile Bursaspor, 85. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 kez ise Timsah kazandı. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına bu süreçte 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

Takımıma inanıyorum

Teknik direktör Ünal Karaman, son iki haftada yapılan eleştirilerin haklı yanlarının olduğunu ancak takımına her zaman güvendiğini söyledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, her maçın ayrı bir öneme sahip olduğunu da vurgulayarak, "Bunu birçok kez söyledim ama rakibe saygı duymak, aslında yaptığın işe saygı duymaktır. Biz bunu hayat felsefemiz olarak belirledik. Bursaspor ligin iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Buraya kazanmak için geleceklerdir. Maça gelecek olan seyircilerimize güzel bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz ama hepsinden önemlisi kazanmak istiyoruz" dedi.