Trabzonspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
NWAKAEME DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan, son oynanan Antalyaspor maçının da kadrosunda bulunmayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bursaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu sezon toplamda 4 maçta 189 dakika süre alan Nwakaeme, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Ligde üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı 11'inci hafta mücadelesinde zirve yarışında umutlanan Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor maçında tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca az sayıda konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.
U21'LER DE BERABERE KALDI
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi iki ekibin U21 takımlarının karşılaşmasında da kazanan olmadı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelede 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor-Bursaspor maçının dakika dakika özeti
6. dakikada sol taraftan gelişen Bursaspor atağında Tunay Torun'un ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı
8. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda yerden seken top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Sosa'nın derinlemesine pasında kale sahasına yakın yerde topla buluşan Rodallega kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Ayrıntılar geliyor...
- 4.11.2018 20:56
- Güncelleme: 4.11.2018 20:58
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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