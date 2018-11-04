Trabzonspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ – Fotomaç – 04 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    1-1 | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

    Trabzonspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

    'in 11. haftasında , Medical Park Stadyumu'nda konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşısında ligin 10'uncu haftasında oynanan maçının 11'inde iki değişikliğe gitti. Karaman, Antalyaspor maçında hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Pereira'nın yerine görev verdiği Zeki'yi kulübeye çekerek, iyileşen Pereira'ya yeniden 11'de görev verirken, sakatlığı bulunan Yusuf'un yokluğunda ise Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

    NWAKAEME DÖNDÜ

    Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan, son oynanan Antalyaspor maçının da kadrosunda bulunmayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bursaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu sezon toplamda 4 maçta 189 dakika süre alan Nwakaeme, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

    Ligde üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı 11'inci hafta mücadelesinde zirve yarışında umutlanan Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor maçında tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca az sayıda konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.

    U21'LER DE BERABERE KALDI

    'in 11'inci haftasındaki Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi iki ekibin U21 takımlarının karşılaşmasında da kazanan olmadı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelede 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
    Trabzonspor-Bursaspor maçının dakika dakika özeti
    6. dakikada sol taraftan gelişen Bursaspor atağında Tunay Torun'un ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı

    8. dakikada 'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda yerden seken top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

    25. dakikada Sosa'nın derinlemesine pasında kale sahasına yakın yerde topla buluşan Rodallega kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
    Ayrıntılar geliyor...
    1. 4.11.2018 20:56
    2. Güncelleme: 4.11.2018 20:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN