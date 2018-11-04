Tek hedef 3 puan – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Tek hedef 3 puan

    Tek hedef 3 puan

    Bordo-mavililerin sağ beki Pereira, “Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bu da ‘mutlak kazanmamız gerek’ anlamına geliyor” dedi

    'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirvenin yakınlarında bulunan , Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, ve Kamil dışında eksik bulunmazken, teknik direktör hafta başından itibaren yapılan antrenmanlarda mücadele vurgusu yaptı, "Herkes sonuna kadar savaşacak. Kimse kendini salmasın" diye uyardı.

    Bordo-mavili takımın sağ beki Joao Pereira da geçtiğimiz hafta şanssızlık yaşadığını belirtti. Portekizli savunmacı, "Isınma hareketleri sırasında yaşadığım talihsizlik nedeniyle takımımı yalnız bıraktım. Ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem takımım için oynamak. Hocamız bize sürekli takım olmanın önemini anlatıyor. Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bunun anlamı da kazanmak zorunda olduğumuzdur ve galip geleceğiz. Kendi sahamızda herhangi bir kayıp düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.

    Kart görme Onazi
    Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Bursaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör , 25 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kart görmesi durumunda Bursaspor maçında oynayamayacağını, bu nedenle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

    Farklı galibiyetler
    İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri , 1988-89'da deplasmanda 6-0, 2001-02'de kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavili takım Bursa'da 1-0, Trabzon'da ise 3-1 kazanmıştı.

    Hazırlıklar bitti taktik çalıştılar
    Bordo-mavili takım, Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Karaman, istediklerini yapamayanları sık sık uyardı.

    Fırtına 43-12 önde
    Trabzonspor ile Bursaspor, 85. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 kez ise Timsah kazandı. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına bu süreçte 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

    2 kez kaybetti
    Karadeniz ekibi, evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada 27 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde ise 50 gol gördü.

    Yunus Emre Sel / Mini yorum: Tam da zamanı
    Rakiplerinin puan kaybettiği haftaları fırsata çevirememeyi gelenek haline getiren Trabzon bu hafta da benzer bir durumla karşı karşıya. Eğer Trabzonspor sezon boyunca, "O maçı kazansaydık farklı olurdu" gibi cümlelerle hayıflanmak istemiyorsa, Bursaspor tam da böyle bir karşılaşma. Fırtına kazanırsa, "Ligde yeniden ben de varım" diyecek ve kaybedilen öz güvenini geri kazanacak. Ancak sorun şu ki, baskı her zaman olumsuz sonuç doğuruyor ve bu kırılgan yapıda elini taşın altına koyması gereken oyuncular henüz devreye girmiş değil.
    1. 4.11.2018
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