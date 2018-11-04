Tek hedef 3 puan
Bordo-mavililerin sağ beki Pereira, “Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bu da ‘mutlak kazanmamız gerek’ anlamına geliyor” dedi
Bordo-mavili takımın sağ beki Joao Pereira da geçtiğimiz hafta şanssızlık yaşadığını belirtti. Portekizli savunmacı, "Isınma hareketleri sırasında yaşadığım talihsizlik nedeniyle takımımı yalnız bıraktım. Ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem takımım için oynamak. Hocamız bize sürekli takım olmanın önemini anlatıyor. Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bunun anlamı da kazanmak zorunda olduğumuzdur ve galip geleceğiz. Kendi sahamızda herhangi bir kayıp düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.
Kart görme Onazi
Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Bursaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ünal Karaman, 25 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kart görmesi durumunda Bursaspor maçında oynayamayacağını, bu nedenle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.
Farklı galibiyetler
İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89'da deplasmanda 6-0, 2001-02'de kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavili takım Bursa'da 1-0, Trabzon'da ise 3-1 kazanmıştı.
Hazırlıklar bitti taktik çalıştılar
Bordo-mavili takım, Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Karaman, istediklerini yapamayanları sık sık uyardı.
Fırtına 43-12 önde
Trabzonspor ile Bursaspor, 85. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 kez ise Timsah kazandı. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına bu süreçte 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.
2 kez kaybetti
Karadeniz ekibi, evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada 27 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde ise 50 gol gördü.
Yunus Emre Sel / Mini yorum: Tam da zamanı
Rakiplerinin puan kaybettiği haftaları fırsata çevirememeyi gelenek haline getiren Trabzon bu hafta da benzer bir durumla karşı karşıya. Eğer Trabzonspor sezon boyunca, "O maçı kazansaydık farklı olurdu" gibi cümlelerle hayıflanmak istemiyorsa, Bursaspor tam da böyle bir karşılaşma. Fırtına kazanırsa, "Ligde yeniden ben de varım" diyecek ve kaybedilen öz güvenini geri kazanacak. Ancak sorun şu ki, baskı her zaman olumsuz sonuç doğuruyor ve bu kırılgan yapıda elini taşın altına koyması gereken oyuncular henüz devreye girmiş değil.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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