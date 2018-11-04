Takımıma inanıyorum – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Takımıma inanıyorum

    Takımıma inanıyorum
    Teknik direktör , son iki haftada yapılan eleştirilerin haklı yanlarının olduğunu ancak takımına her zaman güvendiğini söyledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, her maçın ayrı bir öneme sahip olduğunu da vurgulayarak, "Bunu birçok kez söyledim ama rakibe saygı duymak, aslında yaptığın işe saygı duymaktır. Biz bunu hayat felsefemiz olarak belirledik. ligin iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Buraya kazanmak için geleceklerdir. Maça gelecek olan seyircilerimize güzel bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz ama hepsinden önemlisi kazanmak istiyoruz" dedi.
    1. 4.11.2018
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