Kadroda revizyon – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Kadroda revizyon

    Kadroda revizyon
    Son haftalarda sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Karaman'ın geçen haftaki maçının 11'inde en fazla iki değişiklik yapması bekleniyor. 52 yaşındaki hocanın sakatlığı bulunan Yusuf'un yerine Abdülkadir Ömür'e şans tanıyacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Pereira'nın da sahaya çıkması kesin. Sol kanatta oynayacak ve sakatlığı geçen Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı dile getirildi.
    1. 4.11.2018
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