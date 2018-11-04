Hayal kırıklığı Kucka – Fotomaç – 04 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Hayal kırıklığı

    Hayal kırıklığı <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a>
    Geçen yıl Milan'dan 5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan , performansı ile tam bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon lig ve kupa olmak üzere 28 maçta forma giyip 3 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki Slovak ön libero, bu dönem ise toplam 6 maçta forma giydi ve skora katkıda bulunamadı. 3 yıllık maliyeti 100 milyon TL olan , alacakları için 'ya başvurmuştu
    1. 4.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayal kırıklığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN