Fırtına kazandırdı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Fırtına kazandırdı

    Fırtına kazandırdı

    4 büyükler arasında borsada tek kazandıran oldu

    Dört büyükler arasında borsada ekim ayının tek kazandıranı oldu. G.Saray, , F.Bahçe'nin hisseleri ise ekim ayında kaybettirerek yatırımcısını üzdü. 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine F.Bahçe sahip. F.Bahçe, geçen ayı 702 milyon 758 bin lira ile tamamladı. F.Bahçe'yi 653 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle G.Saray, 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle ve 132 milyon lira piyasa değeriyle izledi.
    1. 4.11.2018
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