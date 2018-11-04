CEO artık Trabzonlu – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    artık Trabzonlu

    CEO artık Trabzonlu
    Turkısh Airlines Open turnuvası için 'ya gelen Avrupa Turu 'su Keith Pelley'e Başkan Ahmet Ağaoğlu, atkısı hediye etti. Atkı ile poz veren Pelley, Trabzonspor'u bildiğini ve bundan sonra daha sıkı takip edeceğini söyledi.
    1. 4.11.2018
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