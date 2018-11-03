Yeni Gökdeniz!
Kolay adam geçen, ayaklarını çok iyi kullanan, isabetli ortalar yapan Bursasporlu Burak, Trabzon’un listesind
ANiDEN HIZLANIYOR
Burak'ın bu yükselen formu onu 18 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takımı'na taşıdı. Yönetime sunulan raporda, "Müthiş yetenek. Transfer edilirse uzun yıllar formamızı giyebilir" denildi. Genç oyuncu stil olarak taraftarların unutamadığı Gökdeniz Karadeniz'i anımsatıyor. Kolay adam geçen, ayaklarını iyi kullanan, isabetli ortalar yapan ve aniden hızlanan Burak, bu özellikleriyle Gökdeniz'in kopyası.
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1.80 boyunda olan Burak, Bursa ile toplam 8 maça çıktı.
Yönetim 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak için Bursaspor'un kapısını çalacak.
- 3.11.2018
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