Yeni Gökdeniz! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Yeni Gökdeniz!

    Yeni Gökdeniz!

    Kolay adam geçen, ayaklarını çok iyi kullanan, isabetli ortalar yapan Bursasporlu Burak, Trabzon’un listesind

    Fırtına'da hedef; altyapıdan gelecek oyunculara ilaveten, ya da Avrupa'dan yetenekli ve fiyatı uygun gençleri bulmak ve transfer etmek. Scout ekibinin dikkatini çeken isimlerden biri 'un bu sezon başında vitrine çıkardığı Burak Kapacak. , Burak'ı önce sağ bek oynattı ancak daha sonra sağ öne aldı. Her iki ayağını da iyi kullanan Burak, isabetli ortalarıyla dikkat çekiyor.

    ANiDEN HIZLANIYOR

    Burak'ın bu yükselen formu onu 18 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takımı'na taşıdı. Yönetime sunulan raporda, "Müthiş yetenek. Transfer edilirse uzun yıllar formamızı giyebilir" denildi. Genç oyuncu stil olarak taraftarların unutamadığı 'i anımsatıyor. Kolay adam geçen, ayaklarını iyi kullanan, isabetli ortalar yapan ve aniden hızlanan Burak, bu özellikleriyle Gökdeniz'in kopyası.
    8
    1.80 boyunda olan Burak, Bursa ile toplam 8 maça çıktı.
    Yönetim 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak için 'un kapısını çalacak.
    1. 3.11.2018
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