Trabzonspor ile Bursaspor 85. rendevuda – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    ile 85. rendevuda

    Trabzonspor ile Bursaspor 85. rendevuda

    ile 85. kez karşı karşıya gelecek.

    ile 85. kez karşı karşıya gelecek.

    Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, 'da kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR
    Trabzonspor evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada bordo-mavililer 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

    FARKLI GALİBİYETLER
    İki takım arasındaki maçlarda en galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer iki maçı da kazanmıştı. Bursa'da oynanan maçı 1-0 , Trabzon'da oynanan maçı ise 3-1'lık skorla sahadan ayrılmıştı.
    1. 3.11.2018 11:06
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