Görüşme vakti!

Trabzonspor'da yönetim Hugo Rodallega'nın mesajını aldı… Kolombiya basınına konuşan ve "Bazı teklifler var. Aralık ayında ayrılabilirim" diyen 33 yaşındaki forvet, bordo-mavili yönetimi harekete geçirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Rodallega'dan memnun olduklarını belirtirken, "Kendisi ile kulüp olarak son derece uyumlu bir halimiz var. Çok sevdiğimiz bir oyuncu kardeşimiz. Ayrılığı şu ana kadar hiç düşünmedik. Sözleşme yenileme konusunu konuşmadık ama devre arasına kadar kendisi ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.



20 GOLÜ GEÇMEK iSTiYOR



Rodalega bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Geçen sezon teknik heyetle sürekli küslük yaşayan ve oyundan çıktığı maçlarda tepki gösteren Kolombiyalı, bu sezon oldukça formda. Ligde ilk 10 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, geçen yılki istatistiği yakalamış durumda. 2017-18'de 23 lig maçına çıkan Hugo, 5 gol atmıştı. Pozitif bir hava yakalayan Rodallega'nın hedefi, 20 gol barajını aşmak. Kolombiyalı yıldız, 2015-16 sezonunda Akhisar formasıyla 34 lig maçında 19 kez ağları sarsmıştı.



KASIM AYI HEDEFi



Bordo-mavililer, ligde ekimde yenilmese de 1 galibiyet ve 2 beraberlikle zirve yolunda fırsat haftalarını iyi değerlendirememişti. Trabzonspor, kasımda ise kayıp istemiyor. Fırtına, yarın Bursaspor cuma günü Malatyaspor ve milli maçlar nedeniyle lige verilecek ara sonrasında ise 25 Kasım Pazar günü evinde F.Bahçe ile oynayacak. Fırtına bu periyodu kayıpsız geçmek istiyor.



SAYGILI OLALIM



Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, aralıkta görev almayacağını açıklayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile ilgili konuştu. Doğan, "Kararına saygı göstermeliyiz" dedi.



GÖZÜ SAĞLIK EKiBiNDE



Teknık direktör Ünal Karaman'ın gözü sakatlıkları nedeniyle antrenmanları tamamlamakta zorlanan Hosseni ve Rodallega'da, 52 yaşındaki hoca bu iki oyuncu için sağlık ekibinden haber bekliyor. Her iki oyuncusunu da ilk 11'de görevlendiren Karaman, sağlık ekibinden bu futbolcuların Bursaspor maçına hazır olmaları için gereken her türlü programın uygulanması gerektiği talimatını verdi.



ÖDEME HAFTAYA



Trabzonspor, Sosa ve Burak'ın bonservislerinin de yer aldığı 20 milyon TL'lik ödemeyi haftaya yapacak

Yönetim yeni bir mali sorumlulukla karşı karşıya. Bir hafta içerisinde 20 milyon TL'lik ödeme yapmak zorunda kalan bordomavililerde, bu kaynağı oluşturmak için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Sosa ve Burak'ın bonservis ödemelerinin de içinde yer aldığı 20 milyon TL'lik ödemeyi önümüzdeki hafta gerçekleştireceklerini belirterek, "Tabii ki Trabzonspor gibi bir kulübün bu tür ekonomik sıkıntılar ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Söz konusu ödemeleri de önümüzdeki hafta hayata geçireceğiz" dedi. Doğan, aralıktaki seçimden sonra 3 hayati projeyi hayata geçireceklerini de söyledi.