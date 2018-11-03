Bakıma alınıyorlar
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki idari ve A takım binasını yenileyen Trabzonspor, idman sahalarını da bakıma alıyor.
VALİ YAVUZ VEDALAŞTI
Müfettişi olarak atanan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonspor kulübüne veda ziyaretinde bulundu. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Sayın Yavuz'un Trabzon'a ve Trabzonspor'a büyük katkıları olmuştur. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.
ZİRVEDE TEK BAŞINA KALDI
Kaptan Onur Kıvrak, bu sezon bütün maçlarda forma giyen tek isim oldu. Pereira ile birlikte Trabzon- spor'un tüm maçlarında 90 dakika görev yapan tecrübeli eldiven, Portekizli sağ bekin Antalya maçının kadrosundan son anda çıkartılmasıyla birlikte bu alanda zirvede tek başına kaldı.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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