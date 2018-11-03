Bakıma alınıyorlar – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Bakıma alınıyorlar

    Bakıma alınıyorlar

    ’ndeki idari ve A takım binasını yenileyen , idman sahalarını da bakıma alıyor.

    Bordo-mavililer 2-3-4 nolu sahayı bakıma sokup doğal çim haline getirecek. Sentetik saha kaldırılacak ve drenaj sistemi yenilecek.

    VALİ YAVUZ VEDALAŞTI

    Müfettişi olarak atanan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kulübüne veda ziyaretinde bulundu. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Sayın Yavuz'un Trabzon'a ve Trabzonspor'a büyük katkıları olmuştur. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

    ZİRVEDE TEK BAŞINA KALDI

    Kaptan , bu sezon bütün maçlarda forma giyen tek isim oldu. Pereira ile birlikte Trabzon- spor'un tüm maçlarında 90 dakika görev yapan tecrübeli eldiven, Portekizli sağ bekin Antalya maçının kadrosundan son anda çıkartılmasıyla birlikte bu alanda zirvede tek başına kaldı.
    1. 3.11.2018
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