Ulusoy yönetecek – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Ulusoy yönetecek

    Ulusoy yönetecek
    'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler dün 'nin sitesinden açıklandı. Buna göre 'un pazar günü ile oynayacağı maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. 1981 doğumlu hakem ile Fırtına en son geçen yıl G.Birliği ile 0-0 kalmış, Alanya'ya 4-3 yenilmişti.
    1. 2.11.2018
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