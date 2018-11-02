Trabzonspor'dan engelli taraftarlara kolaylık
Trabzonspor'dan engelli taraftarlarına bilet yükleme kolaylığı sağlandı. Bordo-mavili kulüp, engelli tribününde maç izlemek isteyen taraftarların biletleri artık kulüp tarafından yükleneceği açıklandı.
- 2.11.2018 13:16
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Avcı’nın büyük kozu; Visca
Toplam 1
Yorum
beşiktaş adriano oynarsa pek bişey yapamaz... caner oynarsa yıldız olur visca
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Ulusoy yönetecek
Toplam 2
Yorum
seyirci Hakemlerden en büyük beklenti tarafsız olmaları.Geçen hafta 2 puanımızı yediler. Teknolojide emirlerinde,artık düzgün karar versinler.
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Rekor kırılacak mı?
Toplam 2
Yorum
ONUR GALATASARAY YONETIMINE SOYLEYIN NEYIN REKORU YALAN MI .NE ALDILARKI KIMDEN NE ISTIYOR BUNLAR SAKA GIBI YA
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