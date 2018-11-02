Trabzonspor'dan engelli taraftarlara kolaylık – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'dan engelli taraftarlara kolaylık

    Trabzonspor'dan engelli taraftarlara kolaylık

    'dan engelli taraftarlarına bilet yükleme kolaylığı sağlandı. Bordo-mavili kulüp, engelli tribününde maç izlemek isteyen taraftarların biletleri artık kulüp tarafından yükleneceği açıklandı.

    Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüzle Passolig arasında varılan anlaşma gereğince, engelli tribünümüzde maç izlemek isteyen taraftarlarımızın biletleri artık kulübümüz tarafından yüklenecektir. Takımımızın iç saha maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda, engelli vatandaşlarımız için ayrılan tribüne sadece maçın oynanacağı gün bilet yüklemesi yapılmaktaydı. Bugünden itibaren engelli tribünümüze bilet yüklemeleri, biletlerin satışa çıktığı andan itibaren kulübümüz tarafından yapılacaktır. Ayrıca, engelli taraftarlarımızın refakatçileri de kulübümüze ilgili belgeleri göndermeleri halinde müsabakalara giriş sağlayabilecektir. Engelli taraftarlar, bilet taleplerini Trabzonspor kurumsal iletişim hatlarını kullanarak yapabilecektir. Şenol Güneş Spor Kompleksi engelli tribünü kapasitesiyle sınırlı olup, gelecek bilet talepleri sırası ile dikkate alınarak yüklemeleri gerçekleştirilecektir. Engelli tribün biletlerinden yararlanacak taraftarlarımızın Trabzonspor logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir. Kulübümüz tarafından tanımlanan biletler transfere kapalıdır. Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgelerini, varsa refakatçi belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır. Soru ve müsabakaya giriş talepleriniz için kulübümüzün Halkla İlişkiler Birimi'yle iletişime geçebilir" ifadelerini kullandı.

    1. 2.11.2018 13:16
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