Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 11. haftasında ile 4 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 11. haftasında ile 4 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenman, taktiksel oyunlarla son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Öte yandan, Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, antrenman öncesinde bir süre sohbet ettikleri futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi.

    1. 2.11.2018 12:59
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