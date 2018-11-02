Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 4 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 4 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktiksel oyunlarla son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, antrenman öncesinde bir süre sohbet ettikleri futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi.
- 2.11.2018 12:59
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Avcı’nın büyük kozu; Visca
Toplam 1
Yorum
beşiktaş adriano oynarsa pek bişey yapamaz... caner oynarsa yıldız olur visca
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Ulusoy yönetecek
Toplam 2
Yorum
seyirci Hakemlerden en büyük beklenti tarafsız olmaları.Geçen hafta 2 puanımızı yediler. Teknolojide emirlerinde,artık düzgün karar versinler.
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Rekor kırılacak mı?
Toplam 2
Yorum
ONUR GALATASARAY YONETIMINE SOYLEYIN NEYIN REKORU YALAN MI .NE ALDILARKI KIMDEN NE ISTIYOR BUNLAR SAKA GIBI YA
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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