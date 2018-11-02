Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 4 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel oyunlarla son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, antrenman öncesinde bir süre sohbet ettikleri futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi.