Tamam mı devam mı? – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Tamam mı devam mı?

    Tamam mı devam mı?
    Devre arasına az bir süre kala Kucka'nın kaderi belirsizliğini koruyor. Son haftalarda yeteri kadar forma şansı bulamayan kupadaki BUGSAŞ maçında da isteksiz görüntü sergileyen Slovak oyuncunun menajerinin kulüp araştırdığı öğrenildi. 'ın ise bu oyuncuyla ilgili kararını vermediği belirtildi.
    1. 2.11.2018
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