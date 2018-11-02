Şampiyon olabiliriz
Ömür: Kendime güvenim geri geliyor. Şampiyonluk için yarışıyoruz
MESSi BÜYÜK OLAY
Kendisinin Lionel Messi'ye benzetilmesi hakkında da konuşan Abdülkadir, "Messi lakabı benim için çok büyük bir şey, o çok ayrı bir futbolcu. Tabii ona benzetilmek güzel bir şey, çok büyük bir gurur. Onun kadar olamasak da iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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