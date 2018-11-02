Şampiyon olabiliriz – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Şampiyon olabiliriz

    Şampiyon olabiliriz

    Ömür: Kendime güvenim geri geliyor. Şampiyonluk için yarışıyoruz

    Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, şampiyon olabileceklerini söyledi. Güven sorununu zamanla aştığını söyleyen yıldız oyuncu, "Küçük bir güvensizlik hissediyordum. Bu aralar, onu da aşmaya başladım. maçında daha iyi olacağım" dedi. Takımının şampiyonluk şansını değerlendiren Abdülkadir, "Çok şanslı haftalarda, şanssız puanlar kaybettik. Rakiplerimiz kaybettiğinde biz maalesef galip gelemedik. Her takımın hayalidir, biz de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    MESSi BÜYÜK OLAY
    Kendisinin 'ye benzetilmesi hakkında da konuşan Abdülkadir, "Messi lakabı benim için çok büyük bir şey, o çok ayrı bir futbolcu. Tabii ona benzetilmek güzel bir şey, çok büyük bir gurur. Onun kadar olamasak da iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
    1. 2.11.2018
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