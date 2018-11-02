Köpek için halk arabası! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Köpek için halk arabası!

    Köpek için halk arabası!
    Portekizli sağ bek , kullandığı otomobil ile dikkatleri üzerine çekiyor. Halk arasında esnaf arabası (Fiat fiorino) olarak bilinen bir otomobil ile antrenmanlara gelip giden Pereira'nın, köpeklerinin rahat etmesi için lüks arabadan vazgeçip bu yönde tercih yaptığı öğrenildi.
    1. 2.11.2018
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