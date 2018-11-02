Kader maçı – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Kader maçı

    Kader maçı
    Ligde lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde 15 puanla 7. sırada bulunan , pazar günkü Bursa sınavına "Kırılma maçı" gözüyle bakıyor. Kupada BUGSAŞ'ı eledikten sonra moral bulan Fırtına, ligde son iki hafta aldığı beraberlikleri telafi etme peşinde. 4 Kasım'da Bursaspor ardından ise 9 Kasım'da Malatyaspor ile oynayacak Trabzonspor için 5 günde oynayacağı bu iki maç altın değerinde. Teknik direktör , "Her takım her takımı yenebilir. Bunun için ciddi oynamak gerekiyor. Şimdi önümüzde birbirinden zor 2 maç var ancak öncelikli olarak Bursaspor karşılaşmasına odaklanıp 3 puan almalıyız" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 2.11.2018
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