Anthony müjdesi – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    müjdesi

    Anthony müjdesi
    Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür ayrı çalışan Nwakaeme, takıma katıldı. Oldukça hırslı gözüken Nwakaeme'nin, antrenmanın da en çalışkan isimleri arasında olduğu gözlendi. 29 yaşındaki forvet, 'ın görev vermesi halinde maçında oynayabilir.
    1. 2.11.2018
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