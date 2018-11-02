Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'ndan açıklaması

    <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>'ndan <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> açıklaması

    Kulübü Başkanı , futbolcuları hakkında yapılan karalama kampanyalarının karşısında duracaklarını söyledi.

    Kulübü Başkanı , futbolcuları hakkında yapılan karalama kampanyalarının karşısında duracaklarını söyledi.

    Kulübü Başkanı , son günlerde futbolcuları hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere yönelik bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olmaktayız. Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir. Bu hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın, Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikardır ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak 'görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış, taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir" diye konuştu.

    "KARALAMA KAMPANYALARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"
    Trabzonspor Kulübü olarak görev yapan tüm futbolculara karşı aynı hassasiyeti taşıdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Ağaoğlu, "Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında duracağımızın da bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.
    1. 2.11.2018 13:18
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