Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuları Burak Yılmaz hakkında yapılan karalama kampanyalarının karşısında duracaklarını söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son günlerde futbolcuları Burak Yılmaz hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere yönelik bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olmaktayız. Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir. Bu hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın, Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikardır ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak 'görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış, taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir" diye konuştu.
"KARALAMA KAMPANYALARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"
Trabzonspor Kulübü olarak görev yapan tüm futbolculara karşı aynı hassasiyeti taşıdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Ağaoğlu, "Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında duracağımızın da bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.
- 2.11.2018 13:18
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Avcı’nın büyük kozu; Visca
Toplam 1
Yorum
beşiktaş adriano oynarsa pek bişey yapamaz... caner oynarsa yıldız olur visca
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Ulusoy yönetecek
Toplam 2
Yorum
seyirci Hakemlerden en büyük beklenti tarafsız olmaları.Geçen hafta 2 puanımızı yediler. Teknolojide emirlerinde,artık düzgün karar versinler.
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Rekor kırılacak mı?
Toplam 2
Yorum
ONUR GALATASARAY YONETIMINE SOYLEYIN NEYIN REKORU YALAN MI .NE ALDILARKI KIMDEN NE ISTIYOR BUNLAR SAKA GIBI YA
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