7 eksikle hazırlandılar – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    7 eksikle hazırlandılar

    7 eksikle hazırlandılar
    Fırtına, pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki idmana sakat olan Hosseini, Rodallega ve Yusuf katılmazken; Onur, Abdülkadir Parmak, Kucka ve Semih salonda çalıştı. Mustafa'ya özel program verildi
    1. 2.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    7 eksikle hazırlandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN