61Cell’lilere 1 GB hediye – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    61Cell’lilere 1 GB hediye

    61Cell’lilere 1 GB hediye
    Turkcell, futbol kulüplerinin dijitalleşmesine sunduğu katkıyı sürdürüyor. Turkcell, ve Bursaspor'un karşılaşacağı dev maç öncesi taraftarları mutlu edecek. Turkcell, bu maça özel 1 GB internet hediye edecek. Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Maç günü, takımlarına gönül veren 61Cell ve Bursa Mobile'lı taraftarlara günlük 1 GB hediye ediyoruz" dedi.
    1. 2.11.2018
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