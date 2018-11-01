Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları ara vermeden başladı. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da dün deplasmanda Bugsaşspor ile mücadele eden bordo-mavili ekipte kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde ise beşe beş oyun oynandı. Antrenmana tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı, Majid Hosseini ve Hugo Rodallega katılmadı, Onur Kıvrak, Juraj Kucka, Abdülkadir Parmak ve Semih Karadeniz fitness salonunda, Mustafa Akbaş ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
KAMİL AHMET İLE NWAKAEME SEVİNCİ
Bu arada bordo-mavili takımda bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet ile sol kanat oyuncusu Nwakaeme bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
- 1.11.2018 13:37
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Fatih Terim'den derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
washak biz kendi oyunumuzu oynayacakmışız. ceza sahasının önünde sağa pas sola pas, murelaya geri pas, musrela ileriye şişir. oyun bu herhalde.
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Ua Bu hakemle sadece 2 kez kazandık. Bilinçli verilmiştir.
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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Toplam 1
Yorum
Gslı Ne var hayır ne var kavga edecek..İşin ucunda ölüm yok ya..Her sene oynuyoruz bu maçları..
Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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