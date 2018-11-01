Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'da mesaisi

    Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi

    ekiplerinden 'da hazırlıkları ara vermeden başladı.

    ekiplerinden 'da hazırlıkları ara vermeden başladı. 4'üncü Tur'da dün deplasmanda Bugsaşspor ile mücadele eden bordo-mavili ekipte kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı.


    'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde ise beşe beş oyun oynandı. Antrenmana tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı, Majid Hosseini ve Hugo Rodallega katılmadı, , Juraj Kucka, Abdülkadir Parmak ve Semih Karadeniz fitness salonunda, ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


    KAMİL AHMET İLE NWAKAEME SEVİNCİ
    Bu arada bordo-mavili takımda bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet ile sol kanat oyuncusu Nwakaeme bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

    1. 1.11.2018 13:37
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