‘Saygıyı hak ediyorlar’ – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ‘Saygıyı hak ediyorlar’

    ‘Saygıyı hak ediyorlar’
    Teknik direktörü Mustafa Dalcı, 'u tebrik etti. Dalcı, "Saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Biz de sahada gereken saygıyı gösterdik. Futbolu çirkinleştirmeden oynadık. Biz proje takımıyız. Daha çok 21 yaş grubu oyuncu topluluğumuz var. Uzun vadeli bir kadro planlaması yaptık" dedi.
    1. 1.11.2018
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