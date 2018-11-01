Kupa horonu – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Kupa horonu

    Kupa horonu
    , Ziraat 4. tur maçında konuk olduğu 2. Lig temsilcisi 'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi. OSTİM Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takım rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada ve 32. dakikada Turgut Selim (kendi kalesine) attı.

    EKUBAN DiREĞE TAKILDI
    İlk yarının 9. dakikasında 'ın bir kafa şutunda ise top üst direkten döndü. Yedekler ve gençlerden oluşan bir takımla sahaya çıkan 'da , ve genç arkadaşlarına göre bir adım öne çıkan isimler oldu. ilk goldeki nefis çalımları ve asisti ile alkış alırken, ikinci golü de hazırladı. Amiri hücum aktivilerindeki etkinliği, de soğukkanlı ve savaşçı oyunu ile göz doldurdu.

    BAMBAŞKA ONBİR
    Teknik direktör Ünal Karaman, karşısında ilk onbiri tamamen değiştirdi. Ligde son oynanan maçının 11'inden hiç kimse dün sahada yoktu. Yedeklerle gençlerin karmasından oluşan bir 11'le OSTİM Stadı'na çıkan bordo- mavili ekipte; Uğurcan, Semih, , ve ilk kez forma şansı buldu.

    TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
    Bordo mavili taraftarlar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerde yerini alan 12. Adam oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, maç boyu tezahüratlar yaparak takıma destek verdi.

    NASIL OYNADILAR?

    MURAT CEM
    Soğukkanlı futbolu ve isabetli pas oranıyla dikkat çekti. Hücum ve defansta savaşçıydı. Özellikle defanstan hızlı oyuna soktuğu toplarla uzun yıllar bu takıma hizmet edebileceğini gösterdi.

    ABDÜLKADiR PARMAK
    Sezon başı kampında bireysel yetenekleri ile göz doldurmuştu. Mevkisine yapılan takviyelerle kulübeye hapsolan genç isim, hızlı bindirmeleri ve adam eksiltmesiyle beğeni topladı.

    EKUBAN
    Verılen şansı en iyi kullandı. Ligde hızı ve pozisyon üretmekteki başarısı nedeniyle zaman zaman görev alan oyuncu sürekli rakip kaleyi yokladı, takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı.

    HÜSEYiN TÜRKMEN
    Maçta kendisini zorlayacak çok fazla pozisyon olmasa da birkaç tehlikeli atakta görevini yerine getirdi. Genç stoper hızı ve ilk müdahaledeki başarısı ile 'göreve hazırım' mesajı verdi.

    Yunus Emre Sel/ MİNİ YORUM:GENÇLER IŞIK VERDİ
    maçları hafife alınmaması gereken karşılaşmalar. En yakın örneği 18 yaş ortalaması ile 'u deplasmanda eleyen 1461 Trabzon... da dün pilot takımı gibi genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı. karşısında alınan galibiyet önemliydi. Asıl önemli olan ise genç oyuncuların forma rekabetine hazır olduğunu göstermesi. Özellikle Murat Cem ve Caleb Ekuban'a ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 90 dakika boyunca ortaya koydukları azim ve çalışkanlık, umarım 'ın da dikkatini çekmiştir.
    1. 1.11.2018
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