Kupa horonu
EKUBAN DiREĞE TAKILDI
İlk yarının 9. dakikasında Ekuban'ın bir kafa şutunda ise top üst direkten döndü. Yedekler ve gençlerden oluşan bir takımla sahaya çıkan Trabzonspor'da Ekuban, Vahid Amiri ve genç Murat Cem arkadaşlarına göre bir adım öne çıkan isimler oldu. Ekuban ilk goldeki nefis çalımları ve asisti ile alkış alırken, ikinci golü de hazırladı. Amiri hücum aktivilerindeki etkinliği, Murat Cem de soğukkanlı ve savaşçı oyunu ile göz doldurdu.
BAMBAŞKA ONBİR
Teknik direktör Ünal Karaman, BUGSAŞ Spor karşısında ilk onbiri tamamen değiştirdi. Ligde son oynanan Antalyaspor maçının 11'inden hiç kimse dün sahada yoktu. Yedeklerle gençlerin karmasından oluşan bir 11'le OSTİM Stadı'na çıkan bordo- mavili ekipte; Uğurcan, Semih, Hüseyin Türkmen, Murat Cem ve Abdülkadir Parmak ilk kez forma şansı buldu.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Bordo mavili taraftarlar Ankara deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerde yerini alan 12. Adam oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, maç boyu tezahüratlar yaparak takıma destek verdi.
NASIL OYNADILAR?
MURAT CEM
Soğukkanlı futbolu ve isabetli pas oranıyla dikkat çekti. Hücum ve defansta savaşçıydı. Özellikle defanstan hızlı oyuna soktuğu toplarla uzun yıllar bu takıma hizmet edebileceğini gösterdi.
ABDÜLKADiR PARMAK
Sezon başı kampında bireysel yetenekleri ile göz doldurmuştu. Mevkisine yapılan takviyelerle kulübeye hapsolan genç isim, hızlı bindirmeleri ve adam eksiltmesiyle beğeni topladı.
EKUBAN
Verılen şansı en iyi kullandı. Ligde hızı ve pozisyon üretmekteki başarısı nedeniyle zaman zaman görev alan oyuncu sürekli rakip kaleyi yokladı, takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı.
HÜSEYiN TÜRKMEN
Maçta kendisini zorlayacak çok fazla pozisyon olmasa da birkaç tehlikeli atakta görevini yerine getirdi. Genç stoper hızı ve ilk müdahaledeki başarısı ile 'göreve hazırım' mesajı verdi.
Yunus Emre Sel/ MİNİ YORUM:GENÇLER IŞIK VERDİ
Türkiye Kupası maçları hafife alınmaması gereken karşılaşmalar. En yakın örneği 18 yaş ortalaması ile Bursaspor'u deplasmanda eleyen 1461 Trabzon... Trabzonspor da dün pilot takımı gibi genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı. BUGSAŞ Spor karşısında alınan galibiyet önemliydi. Asıl önemli olan ise genç oyuncuların forma rekabetine hazır olduğunu göstermesi. Özellikle Murat Cem ve Caleb Ekuban'a ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 90 dakika boyunca ortaya koydukları azim ve çalışkanlık, umarım Ünal Karaman'ın da dikkatini çekmiştir.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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