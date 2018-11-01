‘Disiplinli oynadık’ – Fotomaç – 01 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ‘Disiplinli oynadık’

    ‘Disiplinli oynadık’
    Teknik direktör , Bugsaşspor karşısında oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi: "Bu tarz müsabakaların zor olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlandık. Oyuncularımız da saha içinde bu ciddiyette, bu disiplinde bir duruş gösterdiler. Hepsine gösterdikleri mücadele dolayı teşekkür ediyorum."
    1. 1.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Disiplinli oynadık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN