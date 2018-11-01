1461 fırtınası
Yaş ortalaması 18 olan kadroyla Bursaspor’u saf dışı bırakan pilot takım gelecek adına ümit verdi
ŞAMPiYONLARIN KORKULU RÜYASI
1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2011-12 sezonunda da Galatasaray'ı yine deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. Bursaspor'u eleyerek ikinci kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan bir takımı kupa dışına iten bordo-mavili gençler, kupada Beşiktaş'a karşı da beraberlik almış, F.Bahçe'ye karşı ise deplasmanda 3-2'lik galibiyet elde etmişti
3-4 YIL SONRA DAMGA VURACAĞIZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, pilot takım 1461'i tebrik etti. Geldikleri günden beri alt yapı demelerinin sebebinin bugün daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Ağaoğlu, "6 profesyonel 100'e yakın amatör futbol takımı olan bu şehir en çok 3-4 sene sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye gelecek" dedi
GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon'un Başkanı Haluk Şahin, "1461 Trabzon bizim çok önem verdiğimiz bir yapılanma. Geldiğimiz günden beri büyük emek vererek ilerliyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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