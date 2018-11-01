1461 fırtınası – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    1461 fırtınası

    1461 fırtınası

    Yaş ortalaması 18 olan kadroyla ’u saf dışı bırakan pilot takım gelecek adına ümit verdi

    'un pilot takımı 'un 'nda 'u elemesi yüzleri güldürdü. Güçlü rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavili ekibin yaş ortalaması sadece 18. Takımın en yaşlı oyuncusu 22 yaşında olan kaleci Bahadır Güngördü. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1461, geçmişte de kupada başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti. Yeniden yapılanan takım bu yıl da kupanın zorlu ekiplerinden biri olacağını gösterdi. Pilot takımdan gelecek sezon A takıma en az 2-3 oyuncu çıkarılması hedefleniyor.

    ŞAMPiYONLARIN KORKULU RÜYASI
    1461 , 'nda 2011-12 sezonunda da 'ı yine deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. 'u eleyerek ikinci kez 'de şampiyonluk yaşayan bir takımı kupa dışına iten bordo-mavili gençler, kupada 'a karşı da beraberlik almış, F.Bahçe'ye karşı ise deplasmanda 3-2'lik galibiyet elde etmişti

    3-4 YIL SONRA DAMGA VURACAĞIZ
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, pilot takım 1461'i tebrik etti. Geldikleri günden beri alt yapı demelerinin sebebinin bugün daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Ağaoğlu, "6 profesyonel 100'e yakın amatör futbol takımı olan bu şehir en çok 3-4 sene sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye gelecek" dedi

    GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ
    Futbol Şube Sorumlusu ve 'un Başkanı , "1461 bizim çok önem verdiğimiz bir yapılanma. Geldiğimiz günden beri büyük emek vererek ilerliyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 1.11.2018
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