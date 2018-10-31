Ünal Karaman: "Oyuncularımın performansından memnunum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-0 kazanılan Bugsaş Spor maçının ardından, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda Bugsaş Spor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bu tarz müsabakaların zor olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlandık. Oyuncularımız da bu ciddiyet, bu disiplin içerisinde sahada bir duruş gösterdiler. Hepsine gösterdikleri mücadele ve duruştan dolayı teşekkür ederim. Sonuçta biz hangi takım olursa olsun aynı disiplinde, aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Tur atladığımız için memnunum. Oynayan bütün oyuncularımın performansından mutluyum. Bu tarz müsabakaların konsantrasyonu zor oluyor. Dünkü müsabakalara baktığımız zaman sürpriz sonuçlar vardı. Dolayısıyla biz oyuncu gurubu olarak hem kendimize hem formamıza yakışır şekilde duruş sergiliyoruz. Bizim maç ayırt etme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Her maç bizim için son derece önemli ve ciddiye alınması gereken rakipler. Sonuçta biz kendisini ciddiye alan bir takımız, camiayız. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" diye konuştu.