Bugsaş Spor - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu!
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'un 11'i belli oldu!

    Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

    Futbolda 'nda 4. tur heyecanı,   maçı ile devam edecek. Ostim Stadyumu’nda 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Maç, A SPOR kanalında canlı izlenebilecek.

    'nda 4. tur maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün önemli müsabakalarından birinde ile karşı karşıya gelecek. 2'nci Lig ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hedef rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak.

    11'LER BELLİ OLDU

    Trabzonspor 'un 11'i: Uğurcan, Semih, Batuhan, Hüseyin, Ibanez, Kucka, Murat Cem, A. Parmak, A. Ömür, Amiri, Ekuban

    Bugsaşspor'un 11'i: Taha, Eyüp, Enver, Soner, Hazarhan, Mustafa, Kudbettin, Hasan, Suat, Selim, Ahmet

    TRABZONSPOR KUPAYA HASRET

    Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

    Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

    KADRODA REVİZYON

    Trabzonspor'da bu maç öncesi , Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör 'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf'ın sakatlıkları yüzünden maçta forma giyinmesi beklenmiyor.

    1. 31.10.2018 12:14
    2. Güncelleme: 31.10.2018 12:41
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