Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı, BUGSAŞ Spor Trabzonspor maçı ile devam edecek. Ostim Stadyumu’nda 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Maç, A SPOR kanalında canlı izlenebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün önemli müsabakalarından birinde BUGSAŞ Spor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 2'nci Lig ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hedef rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak.
11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor 'un 11'i: Uğurcan, Semih, Batuhan, Hüseyin, Ibanez, Kucka, Murat Cem, A. Parmak, A. Ömür, Amiri, Ekuban
Bugsaşspor'un 11'i: Taha, Eyüp, Enver, Soner, Hazarhan, Mustafa, Kudbettin, Hasan, Suat, Selim, Ahmet
TRABZONSPOR KUPAYA HASRET
Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.
Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.
KADRODA REVİZYON
Trabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf'ın sakatlıkları yüzünden maçta forma giyinmesi beklenmiyor.
- 31.10.2018 12:14
- Güncelleme: 31.10.2018 12:41
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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