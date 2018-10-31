Ağaoğlu: “Trabzon, tüm liglere damgasını vuracak”
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ağaoğlu: “, tüm liglere damgasını vuracak”

    Ağaoğlu: “<a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>, tüm liglere damgasını vuracak”

    Trabzonspor Kulüp Başkanı , 'un 3-4 yıl sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye geleceğini söyledi

    Bordo-mavili kulübün başkanı , 4'üncü Tur'unda deplasmanda karşısında tur atlayan 1461 ile 'a penaltı atışları sonrası elenen Yomraspor'u tebrik ederek, altyapı vurgusunda bulundu.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'un 3-4 yıl içerisinde tüm liglere damga vuracak seviyeye geleceğine inandığını belirten Ağaoğlu, "Geldiğimiz günden beri altyapı, 1461 dememizin sebebi umarım ki çok daha iyi anlaşılmıştır. 6 profesyonel, 100'e yakın amatör futbol takımı olan bu şehir, çok değil en fazla 3-4 sene sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye gelecek. Bir kez daha tebrikler 1461 , tebrikler Yomraspor" ifadelerine yer verdi.

    1. 31.10.2018 10:25
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