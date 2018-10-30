Çift forvet bitiyor mu? – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Çift forvet bitiyor mu?

    Çift forvet bitiyor mu?
    SÜPER Lig'de önemli takımların puan kayıpları yaşadığı son iki haftada oynadığı iki maçı da berabere tamamlayan 'da keyifler kaçtı. Karadeniz ekibinde son haftalardaki takımın genel performansı da tartışmalı hale geldi. Son iki maçta kalesinde birçok pozisyon veren Fırtına'nın çift forvetli sistemi değişmesi gündemde. 'ın Rodallega veya ikilisinden birisini kenara çekerek orta sahayı güçlendirebileceği öğrenildi.
    1. 30.10.2018
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