VAR sistemini kendimize ben

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "VAR sistemini de kendimize benzetmişiz" dedi. Başkan, "Antalyaspor maçında gördük ki belki de dünyada bir ilk olarak teknolojiye hata yaptırdık. Ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gol kararında yardımcı hakem pozisyonu devam ettirip gol olduktan sonra VAR kararını beklemesi gerekirdi. Burak daha topla buluştuğunda o bayrak niye kalktı? 90+3'te Burak'a yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda VAR, duyguları ile mi karar verdi?" dedi.