VAR sistemini kendimize ben – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    VAR sistemini kendimize ben

    VAR sistemini kendimize ben

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, "VAR sistemini de kendimize benzetmişiz" dedi. Başkan, " maçında gördük ki belki de dünyada bir ilk olarak teknolojiye hata yaptırdık. Ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gol kararında yardımcı hakem pozisyonu devam ettirip gol olduktan sonra VAR kararını beklemesi gerekirdi. daha topla buluştuğunda o bayrak niye kalktı? 90+3'te Burak'a yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda VAR, duyguları ile mi karar verdi?" dedi.

    1. 29.10.2018
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