Teknik direktör Ünal Karaman'ın verilmeyen pozisyonlara yönelik öfkesi büyüktü. Gece geç saatlerde Trabzon'a dönen bordomavili kafile havalimanında cep telefonundan maçın özetlerine tekrar tekrar bakarken, 52 yaşındaki hoca penaltı ve özellikle de korner pozisyonuna sert tepki gösterdi.



PALABIYIK VERMEMİŞ

Antalya maçı bittikten sonra Ünal Karaman ve ekibi hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya pozisyonu neden VAR'da bizzat incelemediğini sordu. Bordo-mavili idareciler aldıkları cevapla şok oldu. Hakemlerin, VAR hakemi Ali Palabıyık'ın pozisyonu penaltı olarak değerlendirmediğini ve bu nedenle incelemeye değer görmediğini iletmesi üzerine pozisyona bakılmadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi.