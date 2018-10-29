Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" dedi.