Trabzonspor'da yıldız isim 3 hafta yok!
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da yıldız isim 3 hafta yok!

    Trabzonspor'da yıldız isim 3 hafta yok!

    , 'nın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

    Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

    Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncumuz 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

    1. 29.10.2018 11:59
    2. Güncelleme: 29.10.2018 12:30
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