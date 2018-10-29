Ahmet Ağaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'ndan mesajı

    <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>'ndan <a href="/index/cumhuriyet-bayrami?id=29459200-5c8e-470f-b28a-d2d26d3126e4" class="" rel="tag">Cumhuriyet Bayramı</a> mesajı

    Tranzonspor Kulübü Başkanı , dolaysıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

    , dolaysıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bugün, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde ve büyük 'nin canı pahasına ortaya koyduğu üstün emek ve gayretlerle kurulan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünyaya emsal olan bu mücadelenin en büyük eseri; Cumhuriyet'i yaşatmak, yediden yetmiş yediye hepimizin ortak sorumluluğundadır. Trabzon 'nin T'sidir; Cumhuriyeti'nin bekası için mücadele etmiş nice yiğitlerin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık varoluş serüveni hepimiz için bir ilham kaynağı ve bu ülke için verilen savaş hepimize kılavuz olmalıdır. 'nin omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran başta Gazi Önder olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükran ile anıyorum. Tüm halkımızın ve camiasının kutlu olsun."
    1. 29.10.2018 10:27
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