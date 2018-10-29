Ahmet Ağaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Tranzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla bir kutlama mesaj yayımladı.
- 29.10.2018 10:27
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- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
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Cocu'nun görevine son verildi!
Toplam 8
Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
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Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
Toplam 3
Yorum
Can Terim hazır oyuncu ve rahmetli derval sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu yetiştirememiş milandan kovulmuş milli tek dan kovulmuş ilaç gs
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Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
Yorum
Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
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