Misafir tribünü tamamen doldu – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Misafir tribünü tamamen doldu

    Misafir tribünü tamamen doldu

    Bordo-mavili taraftarlar dün akşamki maçta 'nda kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

    Bordo-mavili taraftarlar dün akşamki maçta 'nda kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde takımlarına destek veren taraftarlar, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribünlerin önemli bir bölümünü doldurdu.

    1. 28.10.2018
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