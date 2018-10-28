Misafir tribünü tamamen doldu
Bordo-mavili taraftarlar dün akşamki maçta Antalya Stadyumu'nda kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.
Bordo-mavili taraftarlar dün akşamki maçta Antalya Stadyumu'nda kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde takımlarına destek veren taraftarlar, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribünlerin önemli bir bölümünü doldurdu.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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