Misafir tribünü tamamen doldu

Bordo-mavili taraftarlar dün akşamki maçta Antalya Stadyumu'nda kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde takımlarına destek veren taraftarlar, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribünlerin önemli bir bölümünü doldurdu.