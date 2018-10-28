Karadeniz’in ‘en’leri geliyor – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’in ‘en’leri geliyor

    Karadeniz’in ‘en’leri geliyor

    'in Enleri ödülleri 5. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

    'in Enleri ödülleri 5. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Üniversitesi öğrencileri tarafından (ÜNİTS) hazırlanan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirecekleri Altın 61 ödül töreninde oylama süreci başladı. www.karadenizinenleri. com adresinden oy kullananılabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu organizasyon büyük ilgi görmüştü.

    1. 28.10.2018
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