Karadeniz’in ‘en’leri geliyor
Karadeniz'in Enleri ödülleri 5. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.
Karadeniz'in Enleri ödülleri 5. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından (ÜNİTS) hazırlanan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirecekleri Altın 61 ödül töreninde oylama süreci başladı. www.karadenizinenleri. com adresinden oy kullananılabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu organizasyon büyük ilgi görmüştü.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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