Karadeniz'in Enleri ödülleri 5. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından (ÜNİTS) hazırlanan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirecekleri Altın 61 ödül töreninde oylama süreci başladı. www.karadenizinenleri. com adresinden oy kullananılabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu organizasyon büyük ilgi görmüştü.