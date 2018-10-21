Zirve ışığı! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
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    Zirve ışığı!

    Zirve ışığı!

    Art arda iki galibiyetle zirveye doğru tırmanışa geçen Fırtına, ’u da yenerse lider ile puan farkını 3’e indirecek.

    , 'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın berabere kalmasıyla son haftalardaki çıkışı daha da anlam kazanan bordo-mavililer, Erzurumspor maçını kazanarak Cimbom ile puan farkını üçe indirme şansını yakalayacak. Ancak bu durumun takım üzerinde bir baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "İddialı söylemler ile gereksiz bir baskı ortamı oluşturmamalıyız. Her takım üst sıralarda olmak ister, hele ki Trabzonspor iseniz orası çok yakışan bir konumdur. Ancak geçmişte bu tür baskı ortamları bize hep olumsuz neticeler getirdi. O yüzden sadece şunu söyleyebilirim, tek amacımız Erzurumspor'u mağlup etmek" diye konuştu.

    KAZANMA RUHUNU GÖSTER
    Teknik direktör da işi sıkı tutuyor. Son iki haftada alınan galibiyetler ile camiada yüzler gülerken, 52 yaşındaki hoca ise G.Saray derbisi sonrasını hatırlayarak, "Aynı hataya bir daha düşmeyelim" dedi. Farklı G.Saray galibiyeti sonrası havaya giren ekibi, üst üste iki şok yenilgi ile kabusu görürken, Karaman bu tablonun bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, "İki galibiyet moral verici ama G.Saray derbisi sonrası havaya girmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu gördük. maçında da kazanma ruhunu ortaya koymamız gerek. Galibiyet gelirse motivasyonumuz artar, camianın itici gücü de katlanır. Yola devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

    Yunus Emre SEL

    İLK KEZ 3'TE 3 YAPMA PLANI
    Son iki haftada 'yı 4-2 ve Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Erzurumspor ile galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor. Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında 5 maçlık serisi yakalayan Fırtına, 26 haftadır peş peşe 3 kez gülemedi.

    KIRAN KIRANA
    Erzurumspor karşısında kaleyi Onur'a emanet edecek teknik direktör Ünal Karaman, defans dörtlüsünü Pereira, Toure, Hosseini ve Novak'tan oluşturacak. Orta sahada Sosa ve Onazi ikilisinden vazgeçmeyen Karaman, forvette ise hem Burak'ı hem de Rodallega'yı oynatacak. 52 yaşındaki hoca, kanat tercihini henüz yapamadı. Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Anthony ve Amiri arasından sadece iki isim seçecek başarılı teknik adam, beş oyuncunun da idman performansını yakından takip ediyor. Abdülkadir ile Amiri'nin formaya daha yakın olduğu öğrenilirken, diğer isimler de göreve hazır. Karaman son kararını maç günü verecek.

    EVİNDE GOL OLUP YAĞIYOR
    Bordo-mavililer, bu sezon sahasında 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi; 'ı 3-1, G.Saray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken; 'ye 2-1 yenildi. Fırtına, 4 maçta 12 golle, 1 maç fazlalığı bulunan 13 gollü G.Saray ve Kasımpaşa'nın ardından evinde en çok fileleri sarsan takım oldu.

    GEÇEN SEZONDAN İYİ AMA...
    Geçen sezon kalesinde gördüğü 51 golle ligin en çok yiyen takımlarından olan Fırtına, söz konusu sezonun ilk 8 haftalık bölümünde kalesinde 21 gol görmüştü. Bu sezon ise aynı dönemde 11 gol yiyen Karadeniz ekibi, yine de kalesini savunamıyor.

    TRABZON'DA NEŞELİ GÜNLER
    Fırtına, Erzurum maçının hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Kamil katılmazken diğer futbolcular sürat ve şut çalışması gerçekleştirdi. Yüksek tempoda geçen antrenmanda yüzler gülüyordu.
    1. 21.10.2018
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