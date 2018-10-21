Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
- 21.10.2018 18:57
- Güncelleme: 21.10.2018 18:57
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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