Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    , maçına hazır

    Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

    , 'in 9. haftasında yarın 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.

    , yarın Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek.

    1. 21.10.2018 18:57
    2. Güncelleme: 21.10.2018 18:57
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