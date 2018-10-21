Taraftara çağrı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı
    , taraftarlara mesaj göndererek, " maçında taraftarımızın desteğiyle yine kazanarak yakaladığımız güzel havayı sürdürmek istiyoruz. Tüm Trabzonsporlular bu takımın parçası olduğunu bilmeli. maçı benim ve takımım için derbi niteliğinde. Onlar da aynı motivasyon ile tribünlere gelip bize destek olmalı. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik olup 'u hedeflerine taşımalıyız. Biz birlikte büyük bir gücüz" dedi.
    1. 21.10.2018
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