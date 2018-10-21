Hosseini: Her şey yolunda – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
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    : Her şey yolunda

    Hosseini: Her şey yolunda
    İranlı stoper , her geçen gün daha olacaklarını söyledi. 22 yaşındaki savunmacı, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Kendimi buraya ait hissediyorum ve bu da daha fazla sorumluluk almam ve çalışmam için beni kamçılıyor" dedi.
    1. 21.10.2018
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