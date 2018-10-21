Hedefi dörtte dört yapmak – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
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    Hedefi dörtte dört yapmak

    Hedefi dörtte dört yapmak
    Son 3 maçta 4 gol atan , Erzurum karşılaşmasında da bu seriye devam etmek istiyor. 33 yaşındaki forvet, kendisinin gol atmasından ziyade takımının kazanmasının önemli olduğunu belirterek, "Şu an takım da her şey yolunda. Her ailede olabilecek sorunları geride bıraktık. Erzurum'u da yenecek gücümüz var" dedi.
    1. 21.10.2018
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