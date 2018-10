Hedefi dörtte dört yapmak

Son 3 maçta 4 gol atan Burak Yılmaz , Erzurum karşılaşmasında da bu seriye devam etmek istiyor. 33 yaşındaki forvet, kendisinin gol atmasından ziyade takımının kazanmasının önemli olduğunu belirterek, "Şu an takım da her şey yolunda. Her ailede olabilecek sorunları geride bıraktık. Erzurum'u da yenecek gücümüz var" dedi.