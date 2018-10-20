Yeni sponsor Papara – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Yeni sponsor Papara

    Yeni sponsor Papara
    Bordo-mavililer, dijital ödeme sistemi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Stadı'ndaki törene Papara Card Genel Müdürü İlker Diker, futbolcular Toure, Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra bazı yöneticiler katıldı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "18 yaşından taraftarımızın başka bankalardan kart almsı mümkün değil. Biz bir ilki yapıyoruz" dedi.
    1. 20.10.2018
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