Trabzonsporlu futbolcu Onazi, baba oldu – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Trabzonsporlu futbolcu Onazi, baba oldu

    Trabzonsporlu futbolcu Onazi, baba oldu

    'un Nijeryalı futbolcusu , baba oldu.

    'un Nijeryalı futbolcusu , baba oldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nin eşi Sandra Onazi'nin ABD'de kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

    Bebeğe "" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz Onazi'yi ve eşini kutluyor, 'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    1. 20.10.2018 20:59
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