Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> - <a href="/index/bb-erzurumspor?id=4f0b3ade-d67e-44e0-bb00-1b5937aa42a9" class="" rel="tag">BB Erzurumspor</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto 'in 9.haftasında , 'u konuk edecek. - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

    Spor Toto 'in 9.hafta mücadelesinde , 'u konuk edecek. İki takım taraftarları da zorlu mücadele öncesinde - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Bu soruların cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    - maçı 22 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Trabzon Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak.

    TRABZONSPOR ÇOK FORMDA

    Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı öncesinde bordo mavili ekip, 8 haftada topladığı 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ile yaptığı kötü başlangıç sonrası 8 haftada aldığı 5 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

    TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI İLE İLGİLİ DETAYLAR

    - Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı tarihinde ilk kez oynanacak.
    - Trabzonspor ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez geçen sezon 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Trabzonspor rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti.
    - Ligdeki son iki maçını kazanan Trabzonspor Aralık 2017'den (beş maç) bu yana 'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.
    - BB Erzurumspor geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u yenerek tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı (2B 5M).
    - Trabzonspor Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı (1M) ve bu maçlarda ortalama üç gol kaydetti (toplam 15).

    TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor 11'i: Onur | Pereira, Toure, Hosseini, Novak | Abdülkadir, Kucka, Sosa, Amiri | Burak, Rodallega

    BB Erzurumspor 11'i: Sehic | Auremir, Gör, Acka, Leo | Scuk, Taylan, İbrahim Akdağ, Bassan, Hurmaci | Sunu

    1. 18.10.2018 13:29
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:43
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