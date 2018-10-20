Spor Toto Süper Lig'in 9.hafta mücadelesinde Trabzonspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. İki takım taraftarları da zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Bu soruların cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Trabzon Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÇOK FORMDA

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı öncesinde bordo mavili ekip, 8 haftada topladığı 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ile yaptığı kötü başlangıç sonrası 8 haftada aldığı 5 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI İLE İLGİLİ DETAYLAR

- Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı Süper Lig tarihinde ilk kez oynanacak.

- Trabzonspor ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Trabzonspor rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti.

- Ligdeki son iki maçını kazanan Trabzonspor Aralık 2017'den (beş maç) bu yana Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

- BB Erzurumspor geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u yenerek tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı (2B 5M).

- Trabzonspor Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı (1M) ve bu maçlarda ortalama üç gol kaydetti (toplam 15).

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor 11'i: Onur | Pereira, Toure, Hosseini, Novak | Abdülkadir, Kucka, Sosa, Amiri | Burak, Rodallega

BB Erzurumspor 11'i: Sehic | Auremir, Gör, Acka, Leo | Scuk, Taylan, İbrahim Akdağ, Bassan, Hurmaci | Sunu