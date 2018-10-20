Lukoil ile reklam – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    ile reklam

    Lukoil ile reklam

    ile arasındaki işbirliği devam ediyor.

    taraftar kart tanıtımı için çekilen reklam filminde Rodallega, Nwakaeme, Pereira, Olcay ve Yusuf kameraların karşısına geçti. Lukoil Kart ile yakıt alan taraftarlara yüzde 4 indirim sağlanırken bu alışverişten yüzde 2 de Trabzonspor kulübünün kazandığı bildirildi.
    1. 20.10.2018
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