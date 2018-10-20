Kucka hazır – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    hazır

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> hazır
    Geçtiğimiz günlerde alacağı ödenmediği gerekçesiyle 'u 'ya şikayet eden ve Akhisarspor maçının kadrosuna alınmayan , geri dönüyor. , Nijerya 'nda sakatlanan Onazi'nin yetişmemesi durumunda sınavında Nijeryalı ön liberoyu oynatacak.
    1. 20.10.2018
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